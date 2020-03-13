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Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

13.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:14
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria , Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalyan ekiplerinden Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Manolo Gabbiadini'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi, takımda dört oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı vurgulanırken, futbolcuların sağlıklı bir şekilde evlerinde olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, kulüp binasının kapatıldığı, oyuncular ile teknik ekibin evlerinde olduğu da ifade edildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: DHA

Etiketler : Manolo Gabbiadini, İtalya Serie A, Sampdoria, Spor

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