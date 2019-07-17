Sampdoria Miha Zajc'ın peşine düştü

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc'a Serie A takımlarından Sampdoria talip oldu.

ZAJC İÇİN OLUMLU RAPOR VERDİ

Geçen sezon Roma'yı çalıştıran ve bu sezon başında Sampdoria'nın başına geçen teknik direktör Eusebio di Francesco'nun olumlu rapor verdiği Zajc için Sampdoria, Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Tecrübeli teknik direktörün Zajc için "Benim orta sahama tam uygun isim" dediği ve transferin bitirilmesini istediği belirtildi.

TEKLİF 8 MİLYON EURO, FENERBAHÇE 9 İSTİYOR

İtalyan basınının haberine göre Sampdoria, 25 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro bonservis ücreti teklif edecek.

Zajc için Sampdoria'nın dışında İspanyol Real Betis takımı da ilgileniyordu. Betis, Zajc için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif etmiş, sarı lacivertliler 9 milyon euro talep etmişti.