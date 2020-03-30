Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şampiyon 25. bölüm izle! Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon son bölüm full tek parça izle!

Şampiyon dizisi 29 Mart akşam 25. Bölümü ile ekrana geldi İzleyicilerin erkana bağlandığı bölümde Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Şampiyon son bölüm full tek parça izle! Şampiyon 25. bölüm izle!

30.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:07
Şampiyon 25. bölüm izle! Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon son bölüm full tek parça izle!

TRT 1'de her pazar yayınlanan Şampiyon dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon 26. bölüm yayınlandı mı? Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon 25. bölüm izle!

ŞAMİYON YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI!

29 Mart akşamı Şampiyon dizisinin 25. bölümü ile ekrana geldi.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 25. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat , Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e herşeyini toplayıp gitmesini söyler. Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel'in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır. Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna'ya Fırat'ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler.

Kerem'in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli'yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler. Yaman'ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş'in paralarını Güneş'e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna'dan yardım ister. Fırat'ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur. Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat'a gösterir. Fırat şok olur.

ŞAMPİYON 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda yer alacak.

Etiketler: Fırat, Gündem, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››Şampiyon 25. bölüm izle! Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon son bölüm full tek parça izle! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

08:35: Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli? - Haberler 08:33: Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? - Haberler 07:46: Şampiyon 25. bölüm izle! Şampiyon 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon son bölüm full tek parça izle! - Haberler 07:27: Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber 23:59: Günlük burç yorumları 29 Mart 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları) - Haberler