Şampiyon 3. bölüm izle Şampiyon 4. bölüm fragman yayınlandı?

TRT 1 ekranlarında Perşembe günleri izleyici ile buluşan Şampiyon, nefes kesici sahneleri ve geniş oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Şampiyon 3. bölüm ile ekrana gelirken dizi severler Şampiyon 3. bölüm izle ve Şampiyon 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gibi konularda sorular sormaya başladı.

ŞAMPİYON 3. BÖLÜM İZLE…

ŞAMPİYON 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna'nın başvurusuyla Güneş'in devlet korumasına alınması ihtimali gündeme gelmiştir.Sosyal hizmetler yetkilileri ve polisler çocuğun durumunu ve yaşam koşullarını yerindedeğerlendirmek için salona geldiklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşamışlardır. Fırat elinde silahla, Kerem'le boğuşurken, Güneş'in kilitlendiği odada feryat figan ağlar halde olması, baba-oğul için durumu içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Fırat'ın oğlundan ayrılmaya hiç niyeti yoktur. Fakat zaman ve koşullar aleyhine işlemektedir. Oğlundan ayrılmamak için ona iyi bakabileceğini ispat etmek zorunda olan Fırat'ın acil olarak paraya ihtiyacı vardır. Çaresiz kalan Fırat, Kado'nun da yönlendirmesiyle, Zafer'in tüm itirazlarına rağmen yasadışı dövüşlere katılmayı kabul eder. Dövüşü kazanıp, aldığı parayla Güneş'i rahat ettirebileceği bir ev tutmak ve koşullarını iyileştirdiğini sosyal hizmetlere ispat etmek isteyen Fırat için, Tansel kötü bir sürpriz hazırlamaktadır. Suna Tansel'in tüm oyunlarından bihaber, bir oğlu babadan ayırmak zorunda olmakla, ona daha güvenli ve iyi koşullar sağlamak arasındaki vicdani gitgeli yaşamaktadır. Bu arada, Suna'nın telkinleriyle Kerem'i bokstan ve salonundan uzaklaştırma kararı alır Tansel. Fakat Kerem'in boksör olmaktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Tansel her şeyi çözdüğünü düşündüğü anda, Kerem hiç beklenmedik şaşırtıcı bir hamle yapar.

Fırat bütün bu sıkıntılarla uğraşırken, abisine destek olamadığı, Mücella'ya söz geçiremediği için büyük bir pişmanlık yaşayan Serhat, yeğenini ve abisini bir gece de olsa misafir etmek için Mücella'yı ikna eder. Serhat yeğenini evine götürürken, kardeşinin samimiyetine güvenen Fırat, Mücella'nın alttan alta çevirdiği işlerin farkında değildir. Güneş amcasının evinde beklenmedik bir olay yaşarken Fırat da yasadışı dövüşlerde oğlunu kaybetmemek için hayatının en önemli sınavlarından birini verecektir.

ŞAMPİYON 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon 3. bölümü izleyenler, Şampiyon 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sormaya başladı. 3. bölüm ile nefes kesen Şampiyon'u izleyen dizi severler heyecanla Şampiyon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ŞAMPİYON 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...



ŞAMPİYON OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)

Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)

Erkan Avcı (Zafer)

Berk Yaygın (Serhat)

Bahar Süer (Mücella)

İlayda Alişan (Neslihan)

Deniz Durmaz (Eylül)

Şahin Kendirci (Şahin)

Burak Altay (Kado)

Mehmet Bozdoğan (Tansel)

Halit Özgür Sarı (Kerem)

Vedat Erincin (Harun)

Faical Attougui (Necdet Suphi Özer)

Meltem Savcı (Gülten)

Volkan Keskin (Uraz)

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU

Kafkas lakaplı Fırat gelecek vadeden yenilgisiz bir genç boksördür. Altın kemer maçına çıktığında hayatının biteceğinin farkında değildir. Dünya şampiyonu boksörü alt eder etmesine ama rakibi Kafkas'ın yumruklarına dayanamaz ve ölür. Fırat'ın yaşadığı talihsiz olayla hayatı değişir. Fırat o gece altın kemeri kazansa da hayatını, mesleğini ve hamile karısını kaybeder. 7 yıl sonra Fırat annesinden kalan ölümcül bir hastalığı olan Güneş için yeniden ringlere çıkıp dövüşmek zorunda kalır. Artık Fırat'ın istediği tek şey vardır oğlunu yaşatmak. Kafkas Güneş için yeniden ringlere çıkıp bir raunt daha diyecek.