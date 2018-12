Şampiyon Ahmet" Engel Tanımıyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:57



İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş 'ta yatalak haldeyken ailesinin aldığı dambılla hayatı değişen 17 yaşındaki engelli Ahmet Eren Korkmaz, azmi ve yaşama sevinciyle engel tanımıyor.Efkan-Nur çiftinin 2001'de dünyaya gelen engelli çocukları Ahmet Eren Korkmaz'ın hayatı 8 yaşındayken ailesinden istediği dambılla değişti. Yatalak haldeyken şaşkınlıkla karşılanan bu isteği yerine getirilen Korkmaz, odasında dambılla çalışmaya başladı. Bir süre sonra Ahmet Eren'deki öz güven artışını gören aile, çocuklarına daha fazla destek olmaya başladı.Daha sonra balık tutmaya başlayan ve halı saha maçlarını izlemeye giden Ahmet Eren'in azmi ailesini de sevindirdi. Halı saha maçlarında kalecilik de yapan Ahmet Eren Korkmaz, bisiklete biniyor ve fitness da yapıyor.Azmi ve yaşama sevinciyle engelleri tek tek aşan Ahmet Eren Korkmaz, son olarak da bilek güreşi yarışmasına katıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Ahmet Eren Korkmaz, Kahramanmaraş Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 6. Liseler Arası Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması'nda kendi kategorisinde rakip bulunamayınca normal yarışmacılarla mücadele ederek, geçen yıl Kahramanmaraş ikincisi ve Türkiye dördüncüsü oldu.Bu yıl aynı yarışmada il birincisi olan genç sporcu, Konya 'da ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek müsabakalarda Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.Arkadaşlarınca "şampiyon" adı verilen Ahmet Eren Korkmaz, engellilerin mücadele edip hayata küsmemelerini istedi.Ahmet Eren Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seviyeye gelmesinde özellikle ailesinin yanında öğretmenlerinin ve arkadaşlarının büyük desteğinin bulunduğunu söyledi.Her şeye bir dambılla başladığını dile getiren Ahmet Eren, haftada 3 gün fitnesse gittiğini ayrıca halı saha maçı yaptığını ve balık tuttuğunu ifade etti."Kendimize güvenimiz geliyor"Başarılarını çok çalışmaya borçlu olduğunu dile getiren genç sporcu, "Babam fitnesse götürerek bana çok iyilik yaptı. Hayatım hep çalışarak ve mücadele ederek geçti. Özellikle fitnessi çok seviyorum. Acaba ben de başarılı olabilir miyim dedim. Başladım ve hep başarılı oldum. Bilek güreşinde geçen yıl ikinci, bu yıl ise il birincisi oldum. Yine bu yarışmada geçen sene Türkiye dördüncüsü oldum bu yıl da birinci olmak istiyorum. Türkiye Şampiyonası'nda kendimi ciddi bir aday olarak görüyorum." diye konuştu.Ahmet Eren, kendisi gibi engellilerden hiçbir zaman hayatı küsmeden hayallerinin peşinde koşmalarını isteyerek, "Bizler başarılı olduğumuz öz güvenimiz artıyor. Aileler de çocuklarına destek olmalı." ifadelerini kullandı.Kendisine "şampiyon" denilmesinin hoşuna gittiğini belirten Ahmet Eren, tebrik edilmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti."Hep başarılı oldu"Baba Efkan Korkmaz da Ahmet'i engelli bir çocuk gibi yetiştirmediklerini söyledi.Hiçbir şeyden Ahmet'i eksik etmeyip her yere götürerek topluma adapte olmasını sağladıklarını anlatam Korkmaz, "Ahmet'in istekli olması hayata bakış açısının güzel olması bizi çok etkiledi. Ahmet, daha sonra vücut geliştirme ve bilek güreşine merak saldı. Buralarda da hep başarılı oldu." şeklinde konuştu.Korkmaz, aile olarak çocuklarıyla her zaman gurur duyduklarını, bundan sonra da gurur duymaya devam edeceklerini bildirdi. Nur Korkmaz ise aile sevgisi ve oğlunun azmiyle Ahmet'in bu seviyeye geldiğini, onunla her zaman gurur duyduklarını dile getirdi.