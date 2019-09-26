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Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün elinden aldı.

26.09.2019 21:21Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün elinden aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Basketbol Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 79-74 galip ayrılan Anadolu Efes, 12. kez kupayı müzeye götürmenin sevincini yaşadı.

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Maçın en değerli oyuncusu ise 22 sayı atarak Anadolu Efes'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Krunoslav Simon seçildi. - GAZİANTEP

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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