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Şampiyon aşçıdan Başkan Tollu'ya ziyaret

Antalya'da Uluslararası Gıda Fuarı Ana Yemek Yarışmasında birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi olan, Ankara'da OGEF Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı'nda da şampiyonluk elde ederek başarısını taçlandıran Sevgi Garip, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem...

27.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:20Şampiyon aşçıdan Başkan Tollu'ya ziyaret
'da Uluslararası Gıda Fuarı Ana Yemek Yarışmasında birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi olan, 'da OGEF Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı'nda da şampiyonluk elde ederek başarısını taçlandıran Sevgi Garip, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Tollu, şampiyon aşçıyı tebrik ederek başarısının devamını diledi. Hemşerisi olarak Sevgi Garip'in başarısıyla gururlandığını dile getiren Tollu, kendisine ihtiyaç duyduğu her konuda destek olma sözü verdi.

Garip'in dünya çapında bir aşçı olması adına Erdemli Belediyesi olarak seferber olacaklarını vurgulayan Tollu, kadınlara imkan verilmesi halinde her şeyin üstesinden gelebileceklerinin altını çizdi. Tollu, "Sevgi Garip'in emeği ve azmiyle elde ettiği bu başarı, tüm kadınlara örnek olmalıdır" dedi. - MERSİN

Antalya, Erdemli, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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