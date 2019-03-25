25 Mart 2019, 11:15
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Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak

Koştuğu yarışlarda aldığı derecelerle meraklılarının yakından takip ettiği Mademoıselle isimli İngiliz yarış atı icralık oldu. Şampiyon, 16 Nisan tarihinde Bursa 7. İcra Dairesi tarafından 70 bin TL bedelle satışa çıkacak.

Ev, araba, arsa gibi taşınmazların icra haberlerine canlı hayvanlar da eklendi. Birçok kez sahibi ve at yarışı meraklılarına büyük paralar kazandıran İngiliz soylu kısrak, icrada satışa çıkarıldı.

16 NİSAN'DA SATIŞA ÇIKACAK

2014 yılından bu yana 81 yarışa katılan ve tam 12 kez birinci olan Mademoıselle, bugüne kadar derece aldığı yarışlardan 717 bin 480 TL gelir elde ettirdi. 7 yaşındaki İngiliz soylu doru kısrak yarış atı, 16 Nisan tarihinde Bursa 7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak.

70 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKACAK

İcraburada.com sahibi Caner Çakı; en son 13.02.2018 yılında Kocaeli koşusunda birinci gelen 7 yaşındaki Mademoıselle isimli yarış atının Bursa Osmangazi Hipodromunda 9 nolu ahırda satılacağını söyledi. Çakı; İstanbul, Bursa, Ankara ve Kocaeli'nde yarışlara katılarak 12 kez birinci olan atın 70 bin TL'den satışa çıkacağını kaydetti.

Bursa, Spor, Ekonomi
Kaynak: İHA



YORUMLAR (5)
SÜBLİMİNALCİ: Millet Kazanacak !!!
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MÜSLÜMAN DOKTOR: bu at şampiyon falan değil, sıradan bir at. . . hiç at görmesek yutturacaksınız
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BÖYLE GİDERSE DEVELASYON KAÇINILMAZ: İcra gelmeyen kişi kaldı mı kredi kartı borçları ödenmeyen fatura, kredi borçları derken stresten iyice gerildik.
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ATSİZ: Emeklisi gelmiş okadar etmez
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A HABER: Ülkenin her yeri icralık at icralık olsa nolur millet donuna kadar bankalara borçlu uçuyoruz kanatlanın
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