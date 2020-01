Şampiyon atların yetiştirildiği TİGEM haralarında "yeni doğum" heyecanı

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) haralarında yılın yeni şampiyon adaylarının doğum heyecanı yaşanıyor.

Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu'ndaki TİGEM tesislerinde yeni yılda 36 tay dünyaya gözlerini açtı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, AA muhabirine, TİGEM tesislerinin dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden olduğunu söyledi. İşletmelerde haziran ayına kadar 355 baş tayın doğumunun beklendiğini aktaran Işıkgece, "Ülkemiz, Arap atçılığı camiasının yakından tanıdığı ve her biri isim yapmış babaları Özgünhan, Tümözbey, Ateştopu ve Onurkaan, Turbo, Baba Mevlüt, Tamerinoğlu, Altaha, Sonalp, Özhaber ve Ayabakan gibi ünlü aygırlarla her biri camiaya nice şampiyonlar kazandırmış annelerin yavruları, TİGEM işletmelerinde uzman personelin desteği ve bakımı ile ideal koşullarda dünyaya geliyor." dedi.

"Yarışlarda kazanılan prim ve ikramiyelerin yüzde 33'ü TİGEM'in yetiştirdiği atlara ait"

Işıkgece, "Çiftlikat-ı Hümayun" adı verilen çiftliklerde Osmanlı'nın kuruluşundan beri devam eden atçılık faaliyetlerinin TİGEM tesislerinde dünyada örneğine az rastlanan 49 ana, 12 baba kan hattı ile yapıldığını vurguladı.

İşletmelerinde muhafaza edilen bu kan hatları sayesinde safkan Arap atlarının güvence altında olduğunu dile getiren Işıkgece, Türkiye'de bu cinsin yetiştiriciliğinin teminatı konumundaki TİGEM'de bin 126 baş hayvan varlığı ile atçılık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

Her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayının TİGEM tarafından atçılığa kazandırıldığı bilgisini veren Işıkgece, "TİGEM yetiştirmesi atların payı, bu zamana kadar yarış otoritesi tarafından dağıtılan toplam prim ve ikramiyelerin yüzde 33'ünü oluşturuyor, TİGEM, çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olarak Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde ülkemizde tek olma özelliğini sürdürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA