Şampiyon babanın şampiyon oğlu

ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör babası Hayrettin Kurnaz'ın yanında çocuk yaşta tanıştığı halterde önemli başarılar kazanan Kerem Kurnaz (12), Avrupa şampiyonluğuna gözünü dikti.Babası sayesinde henüz 6 yaşındayken başladığı halterde bugüne dek çok sayıda madalya kazanan milli sporcu Kerem'in hedefi, İsrail'in Eilat kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takmak.Katıldığı bir çok şampiyonada birincilik elde ederek milli takıma yükselen Kerem, en son ocak ayında Denizli'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 97 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 4 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye rekoru bulunan Kerem, hedeflerine ulaşabilmek için günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.7. sınıf öğrencisi Kerem Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.Çocuk yaşta ağabeyi ve babasıyla birlikte salona gelerek ağırlık kaldırmaya başladığını belirten Kerem, "Kilo kaldırdıkça antrenör babam bizim yeteneğimizi fark etti. Böylelikle kilo artırdı ve bizi eğitti. Buraya kadar geldik. Spora 6 yaşında başladım. Şu anda 12 yaşındayım. Çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum." diye konuştu.Kerem, geçen sene haziran ayında Bilecik'te yapılan yarışmada 78 kilo kaldırarak ağabeyi milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'a ait olan minikler Türkiye rekorunu da kırdığını vurguladı.Çocuk yaşlardan bu yana emek verdiği halterde milli takıma kadar yükseldiğini anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:"Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası 7. Zirve Çocuk Oyunları turnuvasında 55 kiloda 96 kilo kaldırarak şampiyon oldum. Rakibime 60 kilo fark attım ve birincilik kürsüsüne çıktım. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok güzel bir duyguydu, kelimelerle anlatılamaz. Çalışmalarımız Avrupa Şampiyonası için devam ediyor. İnşallah orada da derece alacağım. Günde 3 saat halter antrenmanı yapıyorum. Biraz dinlendikten sonra 1 saat kadar da fitness antrenmanı yaparak hazırlanıyorum."Türk spor tarihine damga vuran "cep herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldığını anlatan Kerem, "Ben de onun gibi dünya rekorları kırmak istiyorum. Çok başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Onun için de çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı."Kendi kendine öğrendi halteri"Kerem'in antrenörü de olan babası Hayrettin Kurnaz da oğlunun çok çalışıp, bolca ter dökerek başarı yakaladığına dikkati çekti.Oğluyla aynı salonda çok emek vererek başarı yakaladıklarını aktaran Kurnaz, şunları kaydetti:"Antrenör olduğum için her gün salonda oluyordum. Çocuğum da her gün salona benimle geldiği için buralarda oyun oynayarak spora başladı. Kendi kendine öğrendi halteri. Biz de şu anda ona destek oluyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Bunun için haftada 6 gün halter, haftanın her günü de fitness antrenmanları yaparak şampiyonaya hazırlanıyoruz."Salon dışında baba-oğul, salon içinde ise antrenör-sporcu olduklarını dile getiren Kurnaz, kendisinin de halterde yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye şampiyonluklarının olduğunu, 1993 yılında 155 kilo kaldırarak gençler Avrupa Şampiyonasında 3. olduğunu sözlerine ekledi. Avrupa