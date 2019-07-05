05.07.2019 11:13
Haberler» Güncel» Haber

Şampiyon bisikletçiye hapis cezası

Şampiyon bisikletçiye hapis cezası

Avustralyalı eski dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralyalı eski dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Avustralya'nın Perth kentindeki mahkemede görülen duruşmada Jack Bobridge, eski profesyonel bisikletçi Alex McGregor ile uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
İki yıldan bu yana tutuklu olarak yargılanan 29 yaşındaki eski sporcu, bu kararın ardından iki buçuk yıl daha parmaklıklar arkasında kalacak.
Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğunun yanı sıra Londra 2012 ve Rio 2016 olimpiyatlarında takım yarışlarında iki gümüş madalyası bulunan Jack Bobridge, 2016'da spordan emekliye ayrıldığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Avustralya, Perth, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:13   DHA İSTANBUL - ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
13:13   BERAT ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMALAR 1
13:12   Tramvay artık OMÜ kampüsünde
13:12   TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
13:12   Zırhlı Birliklerde yemin töreni
13:11   Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu
13:11   Meyve sebze komisyoncusu intihar etti