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Şampiyon boksör Umut Camkıran, Vali Tuncay Sonel'e eldivenini hediye etti

Avrupa Boks Birliği (EBU) tarafından İstanbul'da düzenlenen organizasyonda ağır sıklette Avrupa şampiyonu olan Umut Camkıran, memleketi Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'e ziyarette bulunup, maçta giydiği eldivenini armağan etti.

28.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:04Şampiyon boksör Umut Camkıran, Vali Tuncay Sonel'e eldivenini hediye etti

Boks Birliği (EBU) tarafından 'da düzenlenen organizasyonda ağır sıklette Avrupa şampiyonu olan Umut Camkıran, memleketi 'de Vali Tuncay Sonel'e ziyarette bulunup, maçta giydiği eldivenini armağan etti.

Vali Sonel, EBU tarafından 24 Kasım'da Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler kategorisinde düzenlenen RMO4 Boks Gecesi'nde çıktığı unvan koruma karşılaşmasında rakibini yenerek ağır sıklette Avrupa şampiyonu olan Tuncelili boksör Camkıran ile menajeri Birol Topuz'u makamında ağırladı.

Camkıran ve Topuz'la bir süre sohbet Sonel, başarılı boksörün maçlarını takip ettiğini söyledi.

Sonel, Nazımiye ilçesinde dünyaya gelen Umut Camkıran'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Camkıran, gençlerimize güzel bir örnek. Biz maddi ve manevi olarak kendisinin yanındayız. Nice şampiyonluklar diliyoruz." diye konuştu.

Camkıran ise, "Ben de desteklerinden ötürü bütün halkımıza, sayın valimize teşekkür ediyorum. Tunceli çok güzel. Burada çok da güzel karşılandık. Herkese selamlar, saygılar." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel ziyarette Camkıran ve Topuz'a, yöresel el dokuması cecim hediye etti. Camkıran ise Sonel'e son maçından önceki unvan karşılaşmasında 12 raunt giydiği eldivenini imzalayarak verdi.


İstanbul, Tunceli, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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