Haberler » Güncel » Şampiyon Büyükçekmece Belediyespor - Haber

Şampiyon Büyükçekmece Belediyespor

Büyükçekmece Belediyespor U16 Futbol Takımı A grubunu lider tamamlayarak şampiyon oldu.

10.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:55Şampiyon Büyükçekmece Belediyespor
Belediyespor U16 Takımı A grubunu lider tamamlayarak şampiyon oldu.

TFF 2019 - 2020 sezonu A ligi şampiyonu seçilen Büyükçekmece Belediyespor büyük bir başarı elde ederek Büyükçekmece'nin gururu oldu. Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan takımı tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "TFF 2019 - 2020 sezonu A ligi şampiyonlarımızı kutluyorum. Büyük bir başarı elde ettiler. Büyük Büyükçekmece ailemizi ve beni çok gururlandırdılar. 1 yıl boyunca verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Futbolcularımızın önü açık. Bu başarı da bunun kanıtıdır. Yönetim, teknik ekip ve sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyespor, Büyükçekmece, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06 Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü - Haber
12:05 Servis minibüsünün ezdiği Suriyeli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haber
12:05 MSB: "2 PKK/YPG'li terörist örgütten kaçarak teslim oldu" - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi - Haber
12:02 Trafikte "seferberlik" 2019 yılında ölümleri 870 azalttı - Haber
12:01 Başkan Say'dan Müdür Tevke'ye ziyaret - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
04:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü - Haber
10.12.2019 12:07:26