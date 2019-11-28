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Şampiyon, eldivenini Vali Sonel'e hediye etti

- Şampiyon, eldivenini Vali Sonel'e hediye ettiTUNCELİ - Avrupa Boks Birliği ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e maçta kullandığı eldivenleri hediye etti.

28.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:32
- Şampiyon, eldivenini Vali Sonel'e hediye etti
TUNCELİ - Boks Birliği ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran, Valisi Tuncay Sonel'e maçta kullandığı eldivenleri hediye etti.
24 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Haldun Alagaş Salonu'nda ilk unvan koruma maçında Bosna Hersekli Sırp asıllı boksör Mirko Tintor'u 5. raundda nakavtla yenerek kemerini koruyan Avrupa Boks Birliği ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran, tatil için memleketi Tunceli'ye geldi. Camkıran, menajeri Dünya Kick Boks Şampiyonu Birol Topuz ile birlikte Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Başarılı boksör maçta kullandığı eldivenleri imzalayarak Vali Sonel'e hediye etti. Vali Sonel de sporcuya yöresel kilim hediye etti.
Başarılarından ötürü şampiyon boksörü kutlayan Vali Sonel, "Umut Tunceli'mizin değerlerinden. Nazımiyeli kendisi, boks şampiyonu ve gururumuz. Kendisini Tunceli'mizde ağırlamaktan son derece gururluyuz. Gençlerimize güzel örnek. Biz maddi ve manevi olarak Umut kardeşimizin yanındayız. Nice şampiyonluklar diliyoruz" dedi.
Umut Camkıran ise Vali Sonel ve Tunceli halkına teşekkür etti.
Şampiyon, eldivenini Vali Sonel'e hediye etti

Tunceli, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


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