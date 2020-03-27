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Şampiyon Filtre'ye 7 Nisan 2020'de kayyum atanacak

İskenderun 2. Sulh Mahkemesi tarafından verilen karara göre Şampiyon Filtre'ye 7 Nisan 2020'de kayyum atanacak.

27.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:17
Şampiyon Filtre'ye 7 Nisan 2020'de kayyum atanacak
İskenderun 2. Sulh Mahkemesi tarafından verilen karara göre Şampiyon Filtre'ye 7 Nisan 2020'de kayyum atanacak.

Daha önce kayyum atanması talebi ile gündeme gelen Şampiyon Filtre'ye kayyum atanmasına karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz'ın kendi şirketi için yaptığı başvuru neticesinde İskenderun 2. Sulh Mahkemesi tarafından verilen karara göre Şampiyon Filtre'ye 7 Nisan 2020'de kayyum atanacak.

1985 yılında Şahap Yılmaz tarafından İskenderun'da kurulan, bugün 450 çalışanıyla 89 ülkeye ihracat yapan Şampiyon Filtre'nin hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz; kardeşlerinin, babaları Şahap Yılmaz'ın hastalığı sırasında en küçük kardeşleri Meryem Yılmaz'ı kendisi ve validesinin haberi olmadan vasi tayin ettiklerini öğrendikten sonra şirkete kayyum atanması talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, kardeşlerinden davacı olan Selahatttin Yılmaz'ın talebini haklı bularak kayyum talebini olumlu yanıtlarken, yine Selahattin Yılmaz'ın vesayet davasına yaptığı itirazı da yerinde bularak ihtiyati tedbir kararı yönünde hüküm verdi. Bu karar ile vasi Meryem Yılmaz'ın; Şahap Yılmaz'ın Şampiyon Filtre'de sahip olduğu hisselerine ve bu şirkette bulunan hak ve yetkilerine ilişkin vasilik yetkileri tedbiren durdurulması kararlaştırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Şampiyon Filtre'ye 7 Nisan 2020'de kayyum atanacak - Ekonomi

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