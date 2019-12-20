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Şampiyon güreşçi Mahmut Demir Suluova'da gençlerle buluştu

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, Suluova ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

20.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:24 Şampiyon güreşçi Mahmut Demir Suluova'da gençlerle buluştu
, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, ilçesinde gençlerle bir araya geldi.
Suluova Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda konuşan Demir, gençlere hedeflerini daima zirveye koymalarını, zirvenin ise bütün Türk gençliği ve sporcusu için "Kızıl Elma" olduğunu söyledi.
Spor hayatını ve başarılarını anlatan Demir, 1984 yılında güreşe başladığında "Senden güreşçi de şampiyon da olmaz" denilmesine, başvurduğu çok sayıda güreş takımına alınmamasına rağmen azmederek ve çok çalışarak 220 defa milli formayı giydiğini, 13 yıllık güreş hayatında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandığını, spor hayatı boyunca onur ve gururla ülkeye hizmet ettiğini dile getirdi.
Programın sonunda Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Demir'e günün anısına fidan sertifikası takdim etti.

Mahmut Demir, Suluova, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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