Şampiyon güreşçiler Mehmetçik olacak

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in de yer aldığı milli güreşçiler, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, organizasyona katılacak. Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek.

Grekoromen güreşçiler çalışmalarını İstanbul Sarıyer, serbest stilde mücadele eden sporcular ise Ankara Elmadağ'da sürdürüyor.

Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olacak. TSK kafilesi, 16 Ekim'de Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin'e gidecek.

TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan güreşçiler ve antrenörler şunlar:

Grekoromen

130 kilo: Rıza Kayaalp

87 kilo: Metehan Başar

77 kilo: Aslan Atem

67 kilo: Enes Başar

Antrenörler: Salih Bora, Adem Ustaoğlu, Şeref Tüfenk

Serbest stil

125 kilo: Taha Akgül

97 kilo: Fatih Yaşarlı

74 kilo: Soner Demirtaş

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

Antrenörler: Nebi Temur, Abdullah Çakmar

Kaynak: AA