Şampiyon güreşçilerin at sevgisi (1)

Hamza Yerlikaya: Gecekondu köşesinde yaşayan bir aileydik

"İlk aldığım ödülü aileme verdim"

"Önemli olan çok sporcunun katılması mı, kalifiye kaliteli çok madalyanın alınması mı"

"Bugün dünyaya gelsem aynı yolda mücadele ederim"

"Şener Şen gibi at bizi kaçırmasın"

Taha Akgül: İlk acıyla güreş eğitim merkezinde tanıştım

"Madalya alamadığımda özgüvenim çok kırıldı"

"Ailemle en mutlu olduğum gün şampiyon olduğum zamanlar"

"Annem bilir ne yapmam gerektiğini bana fazla nasihat vermez"

"Adrenalim şimdi biraz yükseldi"





Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Arda ERDOĞAN/ ANKARA, -

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Sosyal etkinlik anlamında at binerek keyifli anlar yaşayan Yerlikaya, "Burada güzel bir ortam var. Binicilik bizim ata sporlarımızdan, teşvik etmek, toplumumuzda farkındalık olması açısından buradayız. İnşallah bu at binmemiz Taha kardeşime şans, başarı getirir. 15-20 gün sonra bir dünya şampiyonası var, orada madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekler diye düşünüyoruz" dedi.

Milli güreşçi Taha Akgül ise "Bugün bizim için ayrı bir gün oldu. Dünya şampiyonası öncesinde stres atma adına güzel bir etkinlik oldu. At binmek çok keyifli ama tecrübe istiyor" diye konuştu.

HAMZA YERLİKAYA: BUGÜN DÜNYAYA GELSEM AYNI YOLDA MÜCADELE EDERİM

Güreşi ata, baba ve dede yadigarı olduğu için tercih ettiğini belirten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ailemden güreş yapan olduğu için bir şekilde beni güreşe teşvik ettiler. İyi ki başlamışız ki böyle onurlu, gururlu bir mesleği uzun yıllar yapma şerefine nail olduk. Sakatlıklarımız, rahatsızlıklarımız oluyordu ama hiçbiri bizi hedefimizden yıldırmıyordu. Sabırla yürürsen sonundaki o madalyanın güzelliği her şeye değer. Bugün dünyaya gelsem yine bu yolda mücadele ederim" dedi.

"GECEKONDU KÖŞESİNDE YAŞAYAN BİR AİLEYDİK, İLK ALDIĞIM ÖDÜLÜ AİLEME VERDİM"

'Sporculuk kariyerinde ilk aldığım ödülü aileme verdim' diyen Yerlikaya, "O zaman geçim sıkıntısı, yoksulluk vardı. Gecekondu köşesinde yaşayan bir ailenin kendi şahsi evine geçme dönemi başlamıştı. Şahsi evlerini aldılar. Artık ev bir çorbaysa, biz de katkı koymak için ben bir yandan, kardeşlerim bir yandan hepimiz o çorbanın içine bir malzeme attık ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de ne antrenman salonları ne sahalar ne malzemeler yoktu. Kendi ailen sana özveri ile 1-2 bir şey verecek de sen onları temin edecektin. Bugün bir sporcu milli takım kampına gittiğinde bütün malzemeleri önüne serilmiş vaziyette hazır. Salonları, tesisler her şeyi var. Burada önemli olan federasyonlarımız özverili davranacak. Sporcularımız da inanacak" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ÇOK SPORCUNUN KATILMASI MI, KALİFİYE KALİTELİ ÇOK MADALYANIN ALINMASI MI"

Olimpiyatlara çok az bir süre kaldığını ve sürecin hızlı ilerlediğini vurgulayan Hamza Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kotalar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bir önceki olimpiyatlara 104 sporcu ile katıldık. Ben inanıyorum aynı oranda bir oran olacağı kanaatindeyim. 'Önemli olan çok sporcunun katılması mı, kalifiye kaliteli çok madalyanın alınması mı' Geçmişte hep çok sporcunun katılmasıyla gündem oldu ama bana çok cazip gelmiyor. Ben boynuna takılan madalyaya bakarım."

"VAKİT BULDUKÇA AİLEMLE ZAMAN GEÇİRİYORUM"

Yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, "Vakit buldukça aileme zaman ayırıyorum. Ama devlet durmaz. Bugün buraya geldiysek devletimizin verdiği imkanlarla geldik. Çocuklarımız var bizler zaman zaman yanlarında olamıyoruz, haklarını da ödeyemeyiz. Ne hanımdan ne çocuklardan öyle bir serzeniş olmadı" ifadelerini kullandı.

TAHA AKGÜL: İLK ACIYLA GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİNDE TANIŞTIM

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise DHA'ya yaptığı açıklamada, güreşe başladığı yıllarını anlatarak, "İlk acıyla tanıştığım yıllar güreş eğitim merkezindeki yıllarımdı. O dönemler ben çok kilo düşüyordum. O yaşta kilo düşmek insanı çok yıpratan bir durumdu. Özellikle eve geldiğimde inanın hararetten uyuyamıyordum. Babama, 'hocalara söyle ben bu kiloyu düşmeyeyim' diye ağlıyordum. Şu an bir de takımın en yaşlısı oldum" diye konuştu.

"MADALYA ALAMADIĞIMDA ÖZGÜVENİM ÇOK KIRILDI"

120 kiloda mücadele eden milli güreşçi Akgül, küçükken en zorlandığı dönemin kilo vermek bir de madalyasızlık olduğunu belirterek, "Ben o yaşlarda madalya alamayınca ki o dönem madalyaya çok önem veriliyor. Madalya alan arkadaşlarımız çok ön plandaydı biz hep geride kaldık. Özgüvenim çok kırıldı. Antrenmanlarda çalışasım bile gelmiyordu. O zamanlar güreşi bırakmayı da düşündüm" ifadelerini kullandı.

"AİLEMLE EN MUTLU OLDUĞUM ANLAR ŞAMPİYON OLDUĞUM ZAMANLAR"

Taha Akgül, en mutlu olduğu anı şampiyon olduktan sonra zamanı ailesiyle yaşadığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailemle en mutlu olduğum gün, şampiyon olduktan sonra havalimanına geldikleri oluyor. Olimpiyatta babamın mindere atlaması, hangi sporcuya kısmet olur, babası ile birlikte minderde şampiyonluğu kutlamak. En mutlu olduğumuz an olimpiyattı ama onlarla birlikte her şampiyon olduğum anlarda mutluyuz."

"ANNEM BİLİR BENİM NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BANA FAZLA NASİHAT VERMEZ"

Küçükken annesinin mütevazilik konusunda nasihatlarını dinlediğini vurgulayan Akgül, 'Büyüdükçe küçülmek lazım, mütevazi olmak lazım' diyerek, "Annem bilir benim ne zaman ne yapmam gerektiğini, o yüzden bana fazla nasihat vermez. Küçükken hep mütevazi olmamı söylerdi, sürekli onu hatırlatır bana. Büyüdükçe küçülmek lazım der çünkü Allah bize bunları verdiği gibi alabilir der. Ben hep bu bilinçteyim, mütevaziliğimin sebebi de bu" açıklamasında bulundu.

"İLK ÖDÜLÜMLE AİLEMİN BORÇLARINI KAPATTIM VE KENDİME ARABA ALDIM"

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, ilk kazandığı para ile borç kapattığını belirterek, "Sivas'ta 1 evimiz vardı, onu satıp İzmir'e ev yapacaktık. Sattığımız evin parası yetmedi, babam yüklü miktar borca girdi. İlk kazandığım paranın tamamını borçları kapatmaya yatırdım. Ailemin borçlarını sıfırladım. Kendime ayırdığım ilk ödülle de bir araba almıştım. Hala da duruyor araba ve kardeşim biniyor" dedi.

"HAMZA AĞABEY'İ ÖRNEK ALIYORUM"

Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan bahsederek, "Sivas'ta bizi küçükken otobüslerle Hamza ağabeyi karşılamaya götürürlerdi. Hamza ağabey ile fotoğraf çekilmek bizim için çok büyük bir hayaldi. O güreşin ağabeyi. Kendisini örnek alıyoruz" diye konuştu.

"OLİMPİYATTA HEDEFİM ALTIN"

Olimpiyatlara iyi hazırlandığını belirten milli güreşçi Taha Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de hedefim tabii ki de altın ama Kırkpınar'dan da çok ciddi bir davet var. Yağlı güreş severler beni çok istiyorlar. Oraya gittiğimde kesinlikle altın kemere oynayacağım. 2020'de altın alırsam niye 2024'te 3'üncü bir olimpiyat olmasın."

"EVLİLİK 2020'DEN SONRA"

Evlilik konusuna da değinen Taha, "Ailem doğru zamanda doğru kişiyi bulur deyip dua ediyorlar. Ciddi anlamda bu işi önemsemem gerekiyor ama 2020'den sonraya kaldı kesinlikle. Şu süreçte gönlüme göre birini bulsam bile olimpiyat sonrasına kalır" dedi.

"ATLARLA KAFAMI DAĞITMA FIRSATIM OLDU"

Taha Akgül, hayvan sevgisinden bahsederek, "Hayvanlarla, doğayla iç içe olan bir insanım. Özellikle kamplara gittiğimizde ormanda, dağda yürümeyi seven bir insanım. Bugün de güzel bir etkinlik oldu, bakan yardımcımızla. Dünya şampiyonası öncesi kafa dağıttım" diye konuştu.

HAMZA YERLİKAYA: ŞENER ŞEN GİBİ AT BİZİ KAÇIRMASIN

Yerlikaya'nın attan korkması gülüşmelere neden oldu. Attan inerken düşme tehlikesi atlatan Hamza Yerlikaya, "Ata sporumuz olan at bineceğiz. Atalarımızın dedelerimizin yadigarı olan bir branş. Taha kardeşimle at bineceğiz, bakalım nasıl olacak onu da göreceğiz. Ben daha önce birkaç defa bindim, atları da çok severim ama geçmişte böyle bir ortamımız olmadı. Zaman zaman Sivas'ta, İstanbul'da bazı yerlerde ata binmişliğimiz oldu. Bakalım bu sefer biraz daha farklı olacak" diye konuştu.

TAHA AKGÜL: ADRENALİNİM ŞİMDİ BİRAZ YÜKSELDİ

At binmeye hazırlanan olimpik milli güreşçi Taha Akgül, "Adrenalinim şimdi biraz yükseldi ama bugün Sayın Bakanımızla at binmek güzel bir etkinlik olacak. At binmeyi ben de çok severim, geleneksel sporlarımızdan. Bugün Sayın Bakanımla burada at binmek keyifli olacak. Bakalım nasıl bineceğiz göreceğiz. Ben tecrübeli sayılmam, inşallah kazasız belasız bitirmek nasip olur" dedi.

