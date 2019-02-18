Şampiyon Halterci Gözünü Avrupa'ya Çevirdi

Kaynak: AA

KEMAL KARAGÖZ - Okullar Arası Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hayat Demir, başarılarını sürdürerek Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.Tavsiye üzerine yaklaşık 3 yıl önce başladığı halterde kısa sürede kendini geliştiren Adıyaman Spor Lisesi öğrencisi Hayat Demir, son olarak Kırıkkale'de düzenlenen Okullar Arası Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nda kızlar 64 kiloda, silkme ve koparmada toplam 128 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.Elde ettiği başarılarla dikkati çeken 15 yaşındaki sporcu, antrenörü nezaretinde uluslararası şampiyonalarda derece elde edebilmek için her gün iki saat antrenman yapıyor."Hedefim Avrupa şampiyonu olmak"Hayat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, yaklaşık 3 yıldır halterle ilgilendiğini söyledi.Halteri çok sevdiğini anlatan genç sporcu, bu alanda başarılı olabilmek için yoğun çalıştığını ifade etti.Ankara'da 28 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde, silkme ve koparmada toplam 137 kilo ile ikincilik elde ettiğini hatırlatan Hayat, "Son olarak Kırıkkale'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda birinci oldum. Mart ayında düzenlenecek Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda derece elde edip milli takım kampına katılmak istiyorum. Oradan da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum. Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Hayat Demir, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir müsabakaydı. Sonuçta şampiyon oldum. Şampiyon olmamda en büyük etken antrenörüm ve kendime olan güvenimdir. Güven olunca başarı geliyor. Daha disiplinli çalışıp Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Antrenör Kızıldağ: "İstek olursa başarı kendiliğinden gelir"Milli takım antrenörü Ziya Kızıldağ, sporcusu Hayat Demir'in Türkiye şampiyonu olarak kendini gösterdiğini söyledi.Hayat'ın mart ayında düzenlenecek Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran Kızıldağ, "Hayat, orada da inşallah bir başarı elde edip hedefine emin adımlarla ilerleyecek. Mart ayındaki organizasyon çok önemli. Orada elde edilecek başarıyla sporculara milli olma yolunda daha çok önem verilecek. Hayat Demir'i spor lisesinde keşfettim. Başarılı bir sporcu. Sporcu istekli olursa başarı kendiliğinden gelir." diye konuştu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş de halter branşında Hayat Demir'in Türkiye şampiyonu olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.Adıyaman'da 4 halter kulübünün bulunduğunu anlatan Keleş, "Halterde 2019 yılı itibarıyla lisanslı sporcu sayısı 308'dir. Çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Özellikle kadınlarda halter branşında başarıların öne çıkmasının en önemli nedeni gerek antrenörler gerek veliler gerekse de sporcularımızın özverili çalışmalarıdır." diye konuştu.