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Şampiyon haltercilerden Başkan Böcek'e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Spor Kulübü'nün Türkiye Şampiyonu bedensel engelli haltercileri Serkan Çakmaz ile İsmail Zeki Korkmaz'ı makamında ağırladı.

27.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:14Şampiyon haltercilerden Başkan Böcek'e ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Kulübü'nün Şampiyonu bedensel engelli haltercileri Serkan Çakmaz ile İsmail Zeki Korkmaz'ı makamında ağırladı. Başkan Böcek, engelli sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak saat hediye etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün Bedensel Engelli Halter Şampiyonları Serkan Çakmaz ve İsmail Korkmaz, Antrenörleri Mustafa Otum ve Ekrem Celil ile birlikte Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti. 54 kiloda 2019 Türkiye Şampiyonu Serkan Çakmaz, 49 kiloda 2018 Türkiye Şampiyonu İsmail Zeki Korkmaz'ı kabul eden Başkan Böcek, engelli sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak saat hediye etti.

Başkan Böcek, ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün benim için son derece önemli, anlamlı bir gün. Sporcularımızın başarılarının daim olmasını diliyorum. ASAT Sporumuz önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. ASAT Spor Kulübümüzün yöneticilerine, antrenörlerine, çocuklarımızı bugüne getiren sevgili antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de kıymetli ailelerinedir" dedi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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