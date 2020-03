Şampiyon haltercilerden "Kadınlar her şeyi başarabilir" mesajı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterciler Şaziye Erdoğan ve Melike Günal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik mesajlarında kadınların istediklerinde her şeyi başarabilecek güçte olduklarını söyledi.Özbekistan'da 6. Uluslararası Dayanışma Kupası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan ile aynı turnuvada 3 altın madalya elde eden milli halterci Melike Günal, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlık çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.Milli halterci Şaziye Erdoğan, Antalya'da kampta olduklarını, yoğun antrenmanlarla 2-12 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek ve Tokyo 2020'ye kota için 'gold' puan veren Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.Özbekistan'daki turnuvada vize için birinci olarak iyi puan topladığını hatırlatan Şaziye Erdoğan, şöyle konuştu:"İnşallah Rusya'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rusya'daki yarışma olimpiyatları garantileyecek bir yarışma. Orada da en iyi puanı almak için çalışacağız. Ondan sonra Allah nasip ederse olimpiyatlara vize almış olacağız ve Tokyo yolu görünecek. İnşallah bir kaza veya sakatlık olmazsa Tokyo 2020'ye katılabileceğimi düşünüyorum. Halterde kadın sporculardan 2 kişi olimpiyat vizesi alacak, ben onlardan biri olmak için çalışıyorum."Tayland'da 2019 Eylül'de düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Şaziye Erdoğan, "Bayrağımızı dalgalandırdığımız zaman çok mutlu oluyorum, tarif edilmez bir şey, yaşanmayınca anlatılamaz. İnsanlar benimle inanılmaz şekilde gurur duydu. Yine dereceler alarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.Şaziye Erdoğan, ailesinin desteğini her zaman yanında bulduğunu ifade ederek, "Spora 5. sınıfta beden eğitim öğretmenim sayesinde başladım. Halterin çok bilincinde değildim ama başlar başlamaz sevdim, bırakmadım, ilerledim çok güzel noktalara geldim. Haltere 10 yaşında başladım şu an 28 yaşındayım. 18 yıldır bu sporu yapıyorum, mutluyum, iyiki başlamışım. Vatanım milletim için, oğlum ve ailem ve bayrağım için elimden geleni yapıyorum. Bu istek içimde hiç bir zaman tükenmeyecek." dedi.Milli halterci Şaziye Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin de mesajı "Kadınlar istediği sürece ne kadar zor olursa olsun her şeyi başarabilir. Yılmak yok, yıkılmak yok." şeklinde oldu.Melike Günal: "Her kadın mutlaka spor yapmalı"Milli halterci Melike Günal da teknik direktör Mustafa Doğan yönetiminde 9 aydır 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:"Özbekistan bizim için önemli bir turnuvaydı, gümüş kotaydı ama burada alacağımız dereceler bizi olimpiyatlara bir adım daha yaklaştıracaktı. Halter kadınlarda zaten 2 kotamız var, en yakın adaylardan biri de benim. Oraya giderken tamamen hazır olduğumu hissediyordum. Çalışmalarımız zor ve yoğun geçiyor ama orada altın madalya almak, İstiklal Marşımızı okutmak o kadar gurur verici ki, sonunda her şeye değiyor. Emeklerimiz boşa gitmiyor. Allah'a binlerce çok şükür. Orada o kadar insanların arasından çıkıp bayrağımızı temsil etmek, o kadar gurur ve onur verici. Aslında bir şeyler için çabaladığımızın farkında olduğumuzu, sonuçlarının daha güzel şeyler doğurabileceğine inanıyoruz."Rusya'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedeflediğini kaydeden Melike Günal, "Özbekistan'daki derecemden çok daha iyi yapıp, daha iyi puan almak istiyorum. Altın madalya alarak Tokyo 2020'ye gitmeyi kesinleştirmek istiyorum. Büyük kadın sporcular olarak olimpiyatlara tek kotamız Rusya'daki turnuva kaldı. Bu yarışmadan sonra kimin gideceği belli olacak. Eğer nasip olursa Tokyo'da ülkemi temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.Her sporcunun hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu, halteri 8 yıldır yaptığını dile getiren Melike Günal, "2013'te bu spora Kahramanmaraş'ta başladım. Güreş yapıyordum sonra haltere geçtim, 4 yıldır milli takım kamplarındayım. 23 yaş altı grubunda Avrupa şampiyonuyum. En büyük hayalim olimpiyatlara katılmaktı, şu an çok yakınım." değerlendirmesinde bulundu.Milli halterci Melike Günal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı olarak da "Kadınlar istediği zaman istedikleri şeyi yapabilirler, biz çok güçlüyüz. Bence her kadın mutlaka spor yapmalı, spor demek özgüven demek. Her kadının özgüveni var ama bunu sporla desteklerse çok daha güzel olur. Kadınların yapamayacağı hiç bir şey yok." ifadelerini kullandı.Kadın Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan da Antalya'daki kamp ve Tokyo 2020 hazırlıklarına ilişkin "Büyükler Avrupa Şampiyonası'na 8 sporcu ile katılacağız. Olimpiyatlar için 2 kotamız var, 4 sporcumuzdan ikisinin kota almasını bekliyoruz. Şu anda Şaziye Erdoğan hemen hemen garantilemiş gibi. Melike Günal için de hedefimiz var, rakibini geçmesi gerekiyor." dedi.Mustafa Doğan, diğer vize alabilecek sporcular için ise, "Yıldız sporcumuz Dilara Narin, bir de Nuray Levent var. Şu andaki performansları çok güzel. Gençler dünya şampiyonası iptal edilmeseydi orada çok mükemmel bir derece yapacaklarına inanıyorduk, kısmet Avrupa'ya kaldı. Bu sporcular da Avrupa'ya katılacaklar. Bu 4 sporcumuzun kota alma durumları var" şeklinde bilgi verdi.