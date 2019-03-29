Şampiyon 'Kaptan' Gençlerle Buluştu

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte şampiyon sporcu, iyi bir birey olmanın en önemli yolunun spor yapmaktan geçtiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen "Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor" etkinliği, Bursaspor'un unutulmaz futbolcularından Ömer Erdoğan'ı gençlerle buluşturdu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ve genç yaştaki sporcuların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Şampiyon Kaptan gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Spor yapan bireylerin yaptıkları işlerde daha başarılı olduğunu ifade eden Ömer Erdoğan, sporun gelişim çağındaki çocuklara olumlu katkılarının olduğunu söyledi. Sporun fedakarlık, çalışma disiplini, azim ve sağduyu gibi önemli özellikleri insana kazandırdığını söyleyen Erdoğan, "Her bir birey mutlaka sporla uğraşmalı. Sporla uğraşan bir birey zararlı alışkanlıklardan uzak kalacağı için en başta sağlıklı olacaktır. Bunun yanı sıra spor yapmak birçok güzelliği beraberinde getirir. Eğer takım sporu yapıyorsanız bunun en güzel kazancı arkadaşlık, sorumluluk bilinci, paylaşımcılık olur. Bu kazanımları her yerde sağlayamazsınız. Mutlaka profesyonel olarak spor yapmanıza gerek yok ama hayatınızda sporun bir yeri olsun" dedi.

"Bursa'daki gençler çok şanslı"

Bursa'daki gençlerin, diğer şehirlere oranla çok daha fazla spor yapma imkanı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye'de tesisleşme açısından büyük bir atılım var. Bunun en güzel örneğini Bursa'da görüyoruz. Bursa'da çok sayıda spor tesisi var. Tesisleşme arttıkça gençlerin spora ilgisi artıyor. Aileler çocuklarını spor yapması için teşvik ediyor. Belediyeler amatör spor kulüplerine destek veriyor. Bursa'daki gençler çok şanslı, çünkü birçok önemli şehirlerde bile bu kadar spor tesisi ve spor yatırımı yok" ifadelerini kullandı.

Mutlaka bir hedefiniz olsun

Herkesin bir şeyleri başarabilecek gücünün olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Spor insana özgüven verir. Yukarılarda gördüğünüz insanlarda sizler gibi. Sizlerde başarabilirsiniz. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Antrenörlerinizi, eğitmenlerinizi, öğretmenlerinizi iyi dinleyin, sabırla çalışın. Profesyonel sporcu da olsanız başka bir işle de uğraşsanız bu böyle. Hedefleriniz sizi ayakta tutacaktır. Spor kültürünü aldığınızda o sizi doğru şekilde yönlendirir ve hedefinize ulaşırsınız" diye konuştu.

"Bursa'yı çok seviyorum"

Futbolculuk dönemini ve Bursaspor'a geliş sürecini gençlere aktaran Ömer Erdoğan, Bursaspor'la hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. "Bursa'daki atmosferi gördükten sonra her futbolcu Bursaspor'da oynamak ister" diyen Erdoğan,sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursaspor'a gelmeden önce Türkiye'de ilk Erzurumspor'a transfer oldum. Oynadığım takımlarla Bursaspor deplasmanına geldiğimizde taraftarın coşkusu inanılmaz olurdu. Acaba bu taraftarın önünde oynamak nasıl olur diye düşünürdüm. 2006-2007 sezonunda nasip oldu Bursaspor'a geldim. Bursa'ya gelmek benim için birçok güzelliğin başlangıcı oldu. Çocuklarım burada gözlerini açtı. Güzel dostluklar edindim. Burada şampiyonluğu yaşadım. Bursaspor gibi bir takımın kaptanlığını yapmak nasip oldu. Ailem ve ben Bursa'yı çok seviyoruz. Artık Bursa'ya yerleştik. Hayatımızı burada sürdürmek istiyorum. Böyle güzel bir şehre sporda hizmet etmenin mutluluğunu yaşadım. Artık Bursalıyım."

Söyleşinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız katılımından dolayı teşekkür ederek, BUSMEK kursiyerlerinin el emeği ürünü çini Yeşil Türbe maketi hediye etti.

Kaynak: Bültenler