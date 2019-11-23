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Şampiyon kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nün milli kick boksçusu 29 yaşındaki Tanju Karadağ, kazandığı Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarını Dünya Şampiyonası'nda altın madalya ile taçlandırmayı hedefliyor.

23.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:49Şampiyon kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri Gücü'nün milli kick boksçusu 29 yaşındaki Tanju , kazandığı ve Avrupa şampiyonluklarını Dünya Şampiyonası'nda altın madalya ile taçlandırmayı hedefliyor.

Kars'ta çocukluğunda boks ile ilgilenen Tanju Karadağ, farklı yaş kategorilerinde 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Üniversitede işletme bölümünü bitiren Karadağ, askeri sınavdaki başarısıyla Bingöl Komando Tugayı'nda piyade uzman çavuş olarak göreve başladı. Komutanlarının yönlendirmesiyle 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nde kick boks yapmaya başlayan Tanju Karadağ, milli takım formasıyla 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ocak ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarında da altın madalyanın sahibi olan Karadağ, başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırdı.Tanju Karadağ, Antalya'da 26 Kasım'da başlayacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına milli takım kampında devam ediyor. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini anlatan Karadağ, "Çok iyi çalıştım. Kick boksa başladıktan sonra Avrupa, Türkiye şampiyonluğu kazandım. Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Dünya şampiyonu olmayı, madalya kazanmayı hedefliyorum. Ülkem adına dövüşmekten gurur duyuyorum. Türkiye için daha fazla madalya kazanmayı istiyorum" diye konuştu.


- Antalya

Türkiye, Karadağ, Spor

Kaynak: DHA

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