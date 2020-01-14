Haberler » Spor » Şampiyon kızlardan Başkan Çatal'a ziyaret - Spor

Şampiyon kızlardan Başkan Çatal'a ziyaret

Taşköprü'yü en güzel şekilde temsil ederek 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti.

14.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:58Şampiyon kızlardan Başkan Çatal'a ziyaret
'yü en güzel şekilde temsil ederek 2019-2020 Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti.

Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın 'nin yanı sıra kulüp yöneticileri ve sporcular Başkan Çatal'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "İlçemizi en güzel şekilde temsil eden ve 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımımıza, Kulüp Başkanımız Aydın Ekinci'ye, Yönetim Kurulu üyelerimize ve antrenörümüz Emre Pehlivan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çankırı'da 2. Lige çıkmak için düzenlenecek olan Bölgesel Lig final etabında mücadele edecek olan temsilcimize başarılar dilerim" dedi. - KASTAMONU

Abdullah Çatal, voleybol, Taşköprü, Ekinci, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:28  Kayserispor stoper transfer ediyor
16:30  Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de ASVEL'i ağırlıyor! 10 sayı farkla biterse iddaa'da...
16:27  Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı
16:19  Uşaklı lise öğrencisi 'Türkiye Boks Şampiyonası'nda' 3. oldu
16:19  Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilet satışları devam ediyor
14.01.2020 16:40:41