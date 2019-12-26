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Şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Tekirdağ il çapında küçük kızlar hentbol turnuvasının şampiyonu Muratlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

26.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:34 Şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
il çapında küçük kızlar hentbol turnuvasının şampiyonu Muratlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

Tekirdağ'da yapılan küçük kızlar hentbol turnuvasında büyük başarı gösteren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, finale çıkmayı başarmıştı. Finalde Ergene Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu ile karşılaşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, rakibini ezici üstünlükle 7-2 yenerek il şampiyonu olmayı başardı. Finalin ardından şampiyonluğunu ilan eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu küçük kızlar hentbol takımına madalyaları dağıtıldı ve şampiyonluk kupası törenle takdim edildi. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Hentbol Küçük Kızlar İl Birincisi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 6 Şubat 2020 tarihinde Balıkesir'de yapılacak grup müsabakalarında Tekirdağ'ı temsil edecek. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Spor

Kaynak: İHA

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