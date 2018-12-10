Şampiyon Mezitli Belediyesi, Havalimanında Coşkuyla Karşılandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36

Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden belediyelerin katıldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyın Ödülleri'nde "Kadın Üretici Pazarları" projesiyle şampiyon olan Mezitli Belediyesi'nin başkanı, Mezitlili kadınlar tarafından Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.Dünyanın birçok ülkesinin 213 şehrinden 313 başvurunun yapıldığı ve Çin'de düzenlenen Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri'nde "Kadın Üretici Pazarları" projesiyle katılan Mersin'in Mezitli Belediyesi, Sidney, Newyork ve Milano gibi dünya devleriyle yarıştı. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çin'de bulunan Türkiye heyeti, Mezitli Belediyesi'nin şampiyon olduğunun açıklanmasıyla büyük bir sevinç yaşadı.Çin'de kazandığı şampiyonlukla ülkeye dönen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şampiyonlukta başrol oynayan Mezitlili kadınlar tarafından Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda büyük bir coşkuya karşılandı. Pankartlar, çiçekler ve tezahüratlarla karşılanan Tarhan, Çin'de kazandığı şampiyonluk kupasını kadınlara takdim etti. Büyük bir coşkunun yaşandığı dış hatlar terminalinin önünde yağan yağmura aldırmayan Mezitlili kadınlar, sevinçlerini yaşadı."Mezitlili kadınların başarısını tüm dünya gördü"Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarhan, şampiyonluğu getiren Kadın Üretici Pazarları projesiyle, kadınlara verdikleri değeri tüm dünyanın hissettiğini belirterek, "300'ün üzerinde farklı ülkelerin belediyeleri, değişik projelerle yarışmaya katıldı. Uluslararası seçkin bir jüri, öncelikle 15 başarılı belediyeyi finalist olarak seçti. Bu 15 belediyenin içerisinde Türkiye'den sadece Mezitli Belediyesi olarak biz vardık. 15 belediye Guangzhou'da sunum yaptı. Mezitli Belediyesi'nin üretici kadınlarına ve üretici pazarlarına dönük çok güzel geri dönüşler oldu. Tüm dünyanın ilgisini çeken Mezitlili kadınlarımızın ne kadar başarılı olduğunu tüm dünya görerek örnek aldı. Kadınlarımız kent ve ülke yönetimlerinde söz sahibi oldukça, onlar güçlendikçe Türkiye gelişecek ve büyüyecek" diye konuştu.Mezitli Belediyesi'nin Üretici Kadın Pazarları'nda peynirci olan Sevim Erkoç, şampiyonluktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade ederek, "Çok mutlu ve gururluyuz. Ben belediyemizle, ülkemizle ve tüm kadın üreticilerle bu gururu paylaşıyorum. Böyle bir başkanın arkamızda olması ve bizi desteklemesi daha büyük bir gurur" dedi. - ADANA