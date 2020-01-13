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Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama

Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.

13.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:03

Avrupa Kıtası Elemeleri final maçında 'yı 3-0 yenerek bu yıl Japonya'nın başkenti 'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Milliler, İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA tarafından çiçekler ve bando takımıyla karşılandı.

"MAÇA OLİMPİYAT PAROLASI İLE ÇIKTIK"

Havalimanında açıklamalarda bulunan milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Aldığımız başarının haklı gururu yaşıyoruz. Takım olarak da çok mutluyuz. Türk halkına bizlere inandıkları için çok teşekkür ediyoruz. Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Sporda kazanmak da var kaybetmek de. İlk maç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama ikinci maçta hazırdık. Maça tamamen olimpiyat parolası ile çıktık. Nitekim ilk adımı gerçekleştirdik artık Tokyo'ya gideceğiz. Bundan sonra önümüze bakacağız" dedi.

"SAVAŞTIK, MÜCADELE ETTİK"

Naz Aydemir ise, "Her geçen gün üzerine koyarak ilerledik. Savaştık mücadele ettik. Bizim için hiç kolay olmadı. Özelikle yarı final maçı çok zorlu geçti. Ama takım oyunu oynayarak iyi bir performans ortay koyduk. Tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama

Almanya, Tokyo, Spor

Kaynak: İHA


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