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Şampiyon motosikletçinin yaralı bulduğu arı kuşuna tedavi

BURSA'nın İznik ilçesinde antrenman yapan şampiyon motosikletçi Nazmi Malkoç'un yerde yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı.

18.09.2019 12:04Şampiyon motosikletçinin yaralı bulduğu arı kuşuna tedavi
BURSA'nın İznik ilçesinde antrenman yapan şampiyon motosikletçi Nazmi Malkoç'un yerde yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı.
İznik'in Elbeyli Ovası mevkiinde antrenman yapan Enduro Türkiye Motosiklet Şampiyonu Nazmi Malkoç, yerde yaralı kuşa rastladı. Antrenmanını yarıda kesen Malkoç, kuşu alıp motosikletiyle hemen İznik'teki bir veterinere götürdü. Veteriner Mehmet Sayılır tarafından, tedavi edilen kuşun, arı kuşu olduğu belirlendi. Sayılır, arı kuşunu tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakacaklarını ifade ederek, "Arı kuşunun kanadındaki yarayı tedavi ettik ve sardık. İyileşene kadar rehabilitasyon merkezimizde misafir edeceğiz" dedi.



Türkiye, Elbeyli, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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