'Şampiyon' Murat Akın Futbolu Bıraktı

1. Lig'de 8 takımla şampiyonluk yaşayan Murat Akın, Adana Demirspor 'da kadro dışı kalmasının ardından profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Akın sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatımı sonladırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim bu kariyerimde bundan sonrası için de ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a başarılar diliyorum."

İşte Murat Akın'ın 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı takımlar: