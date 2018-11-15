'Şampiyon' Murat Akın Futbolu Bıraktı

Spor Toto 1. Lig'in 'şampiyon'u Murat Akın
futbolu bıraktığını açıkladı.
1. Lig'de 8 takımla şampiyonluk yaşayan Murat Akın, Adana Demirspor
'da kadro dışı kalmasının ardından profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıkladı.
Akın sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatımı sonladırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim bu kariyerimde bundan sonrası için de ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a başarılar diliyorum."
İşte Murat Akın'ın 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı takımlar:
Adana Demirspor,Murat Akın
2008-2009 Kasımpaşa
2010-2011 Ordu
2011-2012 Kasımpaşa
2012-2013 Konya
2014-2015 Kayserispor
2015-2016 Karabükspor
2016-2017 Göztepe
15 Kasım 2018 Perşembe 18:30