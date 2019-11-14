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Şampiyon öğrenciler Büyükşehir'de

Antalya'da yapılan, dünyanın en büyük robotik festivali Robotex İnternational 2019'da şampiyon olan Erciyes Koleji, kupa ve madalyalarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

14.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:55Şampiyon öğrenciler Büyükşehir'de
'da yapılan, dünyanın en büyük robotik festivali Robotex İnternational 2019'da şampiyon olan Koleji, kupa ve madalyalarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Estonya'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan öğrencileri bu önemli başarı nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Erciyes Koleji'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, yönetim kurulu üyeleri, okul idarecileri ve robotik takımı katıldı. Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hastekkeşin, Antalya'da 200 okul ve 800 öğrencinin katılımıyla yapılan Robotex İnternational 2019'da kızlar itfaiyecilik kategorisinde Türkiye birinciliği, zihin kontrolü kategorisinde Türkiye ikinciliği ve dron kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazanarak en başarılı okul olduklarını ve ülkemizi Estonya'da temsil etmeye hak kazandıklarını söyledi. Hastekkeşin, ayrıca okul basketbol takımında da yer alan öğrencileri Samet Yiğitoğlu'nun U16 milli takımımızın 14 kişilik aday kadrosuna seçildiğini de belirterek, genç basketbolcuyu Başkan Büyükkılıç ile tanıştırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu önemli başarı nedeniyle okulu ve öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerden kendilerine sağlanan imkanları iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, "Hem sosyal, hem kültürel hem de bilgiyi en güzel şekilde değerlendirerek gurur kaynağımız olmuşsunuz. Sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Koleji'ne Antalya'da birincilik kazandıran robot itfaiye ile ilgili de ayrıca bilgi aldı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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