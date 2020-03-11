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Şampiyon öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı'da kurumlar arası düzenlenen Kadınlar Masa Tenisi Turnuvasında şampiyon olan kadın öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

11.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:25
Şampiyon öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurumlar arası düzenlenen Kadınlar Masa Tenisi Turnuvasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden kadın öğretmenler il şampiyonu oldular.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, turnuvaya katılan öğretmenleri şube müdürü Kutbeddin Kaya ile birlikte makamında kabul ederek, tebrik edip kupalarını takdim etti. Öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin," Kadınlarımız her alanda olduğu gibi sporda da hem topluma hem de kadın öğretmenlerimiz geleceğimizin umudu çocuklarımıza da örnek olmaktadırlar. Bu anlamda Kadın öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"dedi.

Kaynak: Bültenler

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