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Şampiyon rallici Ali Çapan, Portekiz'den madalya ile döndü

Türkiye Truck Race ulusal şampiyonu olan Ali Çapan, Portekiz'de düzenlenen şampiyonada yaptığı dereceyle Türkiye'ye madalya ile döndü.

21.10.2019 21:50Şampiyon rallici Ali Çapan, Portekiz'den madalya ile döndü
Türkiye Truck Race ulusal şampiyonu olan Ali Çapan, Portekiz'de düzenlenen şampiyonada yaptığı dereceyle Türkiye'ye madalya ile döndü.
Kariyerine 1999'da Türkiye'de düzenlenen Truck Race Ulusal Şampiyonasında aldığı birincilikle başlayan Ali Çapan Portekiz'de düzenlenen yarışlarda yaptığı dereceyle Türkiye'ye madalya ile döndü. Daha önce yaptığı 5 hız denemesiyle Guinnes rekorlar kitabına da girmeyi başaran Türk Pilot Ali Çapan Portekiz rallisinde adından söz ettirmeyi başardı. Son yıllarda popüleritesi oldukça yükselen Le Mans yarışlarının Türkiye'de yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirten Şampiyon yarışçı, aldığı bu başarıyı Türk halkına armağan ettiğini belirterek, "Le Mans yarışları dünyada oldukça ilgi görüyor. Amacım bu yarışların ülkemizde de yapılmasını sağlamak. Bunun için yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
(Selçuk Şavran/İHA)

Portekiz, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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