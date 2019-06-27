27.06.2019 18:22
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Şampiyon safkan kalp krizinden öldü

Şampiyon safkan kalp krizinden öldü

Türk yarış tarihine kazandığı koşularla adını altın harflerle yazdıran Arap atçılığının son yıllardaki başarılı isimlerinden biri olan Cankardeşler isimli yarış atı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Türk yarış tarihine kazandığı koşularla adını altın harflerle yazdıran Arap atçılığının son yıllardaki başarılı isimlerinden biri olan Cankardeşler isimli yarış atı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yarış yaşamına 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayan ve start aldığı 56 koşuda 36 birincilik elde eden Cankardeşler, 8 milyon 711 bin 900 TL'lik kazancıyla, Karaüzüm isimli safkanın ardından tüm zamanların en fazla ikramiye kazanan ismi oldu. Muzaffer Can'ın sahibi olduğu Cankardeşler isimli yarış atı, (G1) yarışlarında İstiklal Savaşı Koşusu, Niğbolu Koşusu, Kanuni Sultan Süleyman Koşusu, Haralar Koşusu, Çanakkale Zaferi Koşusu'nun yanı sıra Cumhuriyet Koşusu ve TBMM Koşusu'nu iki kez kazanmıştı.


- Adana
Kaynak: DHA
Kalp Krizi , Spor

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