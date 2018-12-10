Manisa
'nın Salihli
ilçesinde düzenlenen, 7 kulübün katılımıyla 2 ay süren U10 Cumhuriyet Kupası turnuvasında şampiyon Salihli Belediyespor
oldu. Salihli Belediyesi
ve Sportal Mağazası öncülüğünde düzenlenen turnuvaya Salihli Belediyespor, Ankaspor, Sanayispor, Salihlispor, Özgençlerbirliği Spor, Fenerbahçe Futbol
Okulu ve Genç
Aslanlar Spor Kulüpleri katıldı.
Ali İhsan Karayiğit Stadı'nda oynanan maçlar sonrasında şampiyon Salihli Belediyespor olurken, 2'nciliği ise Salihlispor ve Ankaspor paylaştı.
Şampiyon olan ve derece elde eden U10 Takımların kupalarını veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz "Bu turnuvanın amacı, yaş gruplarındaki sporcuların maç tecrübesi kazanması ve antrenmanlarda öğrendiklerini sahaya yansıtması olduğu gibi, en önemlisi ise dostça ve arkadaşça futbol maçları yapmalarını sağlamaktır" dedi.
Ayaz, turnuvadaki gösterdikleri centilmenlikten dolayı tüm takımları ve hocalarına teşekkür etti. - MANİSA
Manisa,Salihli,Salihli Belediyespor
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:39