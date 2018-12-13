Şampiyon Sörfçünün Hedefi Dünya Birinciliği - Antalya

13 Aralık 2018 Perşembe 12:11



13 Aralık 2018 Perşembe 12:11

SÜLEYMAN ELÇİN - Sörfte slalom dalında dünya şampiyonluğu bulunan, rüzgar sörfünde geçen sezonu da dünya ikincisi olarak tamamlayan ve son 5 yılda aralıksız hep kürsüde yer alan Lena Erdil'in hedefi, dünya sıralamasında birinci sıraya yükselerek Türk bayrağını zirvede dalgalandırmak.Lena Erdil, Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Antalya Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sörf yapmaya 10 yaşında başladığını söyledi. Anne ve babasının da sörf yaptığını ifade eden Erdil, 2 yaşındayken İzmir'den Almanya'ya taşındıklarını söyledi. 22 yaşına kadar denizden uzak soğuk ülkelerde hayatını sürdürdüğün dile getiren Erdil, sörfü sadece yaz aylarında Türkiye tatilinde yapabildiğini vurguladı.Üniversite eğitimini 22 yaşında tamamladıktan sonra tam anlamıyla profesyonel olarak rüzgar sörfüne yöneldiğini anlatan Lena Erdil, şöyle konuştu:"İlk yılımda dünya dördüncüsü olmayı başardım. Bu da bana büyük ümit verdi. Çalışınca bir şeyleri başarabileceğimi anladım. Yaz kış sörf çalışmaya başladım. Türkiye rüzgar sörfü açısından çok uygun bir ülke. Kendini iyi geliştirebileceğin hava şartları ülkemizde var. Güney Afrika, Kanarya Adaları'na gidip kendimi geliştirdim ve büyük dalgalarla sörf yapmaya başladım. Bu antrenmanlar sonucunda kendimi dünyada ilk 3'de yer alır hale getirdim. 5 yıldır dünya kupası kürsüsünden inmiyorum. En büyük gururum bu. Başarımın istikrarlı olması beni mutlu ediyor. Profesyonel rüzgar sörfü dünya sıralamasında şu an dünya ikincisiyim. En büyük hayalim ve hedefim birinci olmak."Temmuz ayında ciddi bir sakatlık yaşadığını ve ayağının kırıldığını aktaran Erdil, "Ayağıma 3 çivi takıldı. 4,5 ay İstanbul'da tedavi gördüm. Fizik tedavisi gördüm. Şimdi hedefim sakatlıktan daha güçlü bir şekilde dönmek ve hayallerim için çalışmaya devam etmek." dedi.Bodrum'da rüzgar sörfü okulu kurduğunu da belirten Erdil, Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirmek istediğini vurguladı. Erdil, sosyal medya hesaplarından da eğitici videolar paylaştığını ve sporun yaygınlaşması için çaba gösterdiğini dile getirdi.Rüzgar sörfünün Türkiye'de hala çok az bilindiğine dikkati çeken Erdil, "Bilenler de rüzgar sörfü ile dalga sörfü arasındaki farkı bilmiyor. Rüzgarın gücüyle gidiyoruz. Harika bir spor. Sadece doğa güçleri kullanarak inanılmaz yüksek hızlara ulaşıyoruz. Doğayla mücadele ediyoruz, doğayla birlikte hareket ediyoruz. Rüzgar sörfündeki özgürlük, huzur ve adrenalin duygularını aynı anda yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.Dünya kupasının bir ayağının 8 yıl Türkiye'de yapıldığını anımsatan Erdil, "Darbe girişiminin olduğu yıl yapılamadı. O zamandan bu yana da Türkiye'de organizasyon yapılmadı. Organizasyon bu yıl tekrar Türkiye'ye dönecek. Dünya kupasında yarışan tüm sporcular Türkiye'ye gelmek için can atıyorlar. Burada suyun ve havanın sıcaklığını seviyorlar. Türk yemekleri ve tesislerin güzelliği de onları etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.