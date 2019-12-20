Haberler » Güncel » Şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi - Haber

Şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

20.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:45 Şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi

HATAY'ın ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, yakınlarının çağırdığı ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda veteriner hekim olan şampiyon sporcu Yıldız'ın cenazesi, bugün öğlende İmamı Azam Camisi avlusuna getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kalp Krizi, Dörtyol, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:27   İstanbul-sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
14:27   Ön anlaşma piyasalarda olumlu etki yarattı - Haber
14:27   Gizli kamera satıcılarına operasyon - Haber
14:26   İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor - Haber
14:26   Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (3) - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:28:09