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Şampiyon sporcular Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'ı ziyaret etti

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Haliliye Belediyesi Kick Boks takımı sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

22.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:34Şampiyon sporcular Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'ı ziyaret etti
Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Haliliye Belediyesi Kick Boks takımı sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11- 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında büyük başarı elde eden Haliliye Belediyesi Kick Boks takımı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. İl ve kulüpler kategorisinde 5 altın, 4 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcular, sevinçlerini Canpolat ile paylaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Canpolat, şampiyonada başarı elde eden Haliliye Belediyesi Kick Boks takımıyla gurur duyduklarını söyledi.
Belediye olarak spor ve sporcuyu destekleme devam ettiklerini belirten Canpolat, "Kick boks takımımız Antalya'da düzenlenen şampiyonada grup halinde birincilik ile döndü. Bundan dolayı sayın Murat Akaltun'a ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi olarak spora verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Ekip halinde Şanlıurfa isminin duyurulmasında emeği gecen hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Takım Antrenörü Murat Akaltun ise desteklerinden dolay Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Güncel

Kaynak: AA

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