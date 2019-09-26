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Şampiyon sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, hazırlık kampı yapan Atletizm Milli takımının Kütahyalı sporcularını kabul etti.

26.09.2019 10:13Şampiyon sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret
Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, hazırlık kampı yapan Atletizm Milli takımının Kütahyalı sporcularını kabul etti.

Ziyarette konuşan Biçer, "Atletizm Milli takımımızın Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu Kütahyalı sporcuları, Eynal Kaplıcaları ve Gölcük yaylasında milli takım antrenörü İdris Güleç yönetiminde hazırlık çalışmalarına başladılar. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ve atletizm milli takım sporcuları bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum" dedi.

Atletizm Milli takım sporcuları, Başkan Biçer'e forma hediye ederken, Başkan Biçer de sporcuları Simav'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Atletizm, Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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