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Şampiyon sporculardan Beyazgül'e ziyaret

Malatya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçlarını ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Suruç Hokey Spor Kulübü erkek takımının oyuncuları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

04.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:38 Şampiyon sporculardan Beyazgül'e ziyaret
Malatya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçlarını ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Suruç Hokey Kulübü erkek takımının oyuncuları Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül, ziyarete gelen oyuncuları başarılarından dolayı tebrik ederek hediye verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, Suruç Hokey Spor Kulübü'nün mağlup olmadan şampiyon olmasının iftihar edici bir durum olduğunu belirtti.
Kulüp başkanı, teknik heyet ve oyuncuları tebrik eden Beyazgül, şunları kaydetti:
"Bu şekilde gençlerin kabiliyetlerini bulup ortaya çıkarmak ve onlar üzerinde çalışma yapmak önemliydi. Şanlıurfa genç potansiyeli itibariyle birçok alanda başarılı olabilecek bir potansiyele sahip. Arkadaşlarımız bu sene Süper Lig'de ümit ediyorum şampiyon olurlar. Çünkü bir alt ligde hiç mağlup olmadan üst lige geçmişler. Başka branşlarda da Şanlıurfamızı inşallah gençlerimizin en üst ligde temsil etmesini ve Türkiye değil bundan sonra dünya şampiyonaları ve dünya dereceleri almalarını temenni ediyoruz. Biz başarıları için kendilerine elimizden gelen desteği vereceğiz, yardımcı olacağız. Bizleri ziyarete geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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