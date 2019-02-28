Şampiyon Sporculardan Jandarma Komando Alay Komutanı Süslü'ye Ziyaret

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DİYARBAKIR (İHA) – Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcular, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü'yü ziyaret etti.Silvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan wushu takımı sporcuları, 26 ocak- 5 şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve 60 sporcu ile katıldıkları Wushu Türkiye Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya giden 60 sporcudan 6'sı dereceye girerek memleketlerine döndü. Silvan'a dönen şampiyon sporcular, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü'yü ziyaret etti. Sporcular, kendilerini kabul ettikleri için Süslü'ye teşekkür etti. Süslü de, sporcuların başarılarının devamını dileyerek kendilerine çeşitli hediyeler verdi. - DİYARBAKIR