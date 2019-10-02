Haberler » Spor » Haber

Şampiyon sporculardan Simav Kaymakam Halim'e ziyaret

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'daki Eynal Kaplıcaları ile Gölcük Yaylası'nda hazırlık kampı yapan Atletizm Milli Takım sporcularıyla antrenör İdris Bilgiç, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'i makamında ziyaret etti.

02.10.2019 10:22Şampiyon sporculardan Simav Kaymakam Halim'e ziyaret
Kütahya'nın termal ilçesi Simav'daki Eynal Kaplıcaları ile Gölcük Yaylası'nda hazırlık kampı yapan Atletizm Milli Takım sporcularıyla antrenör İdris Bilgiç, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'i makamında ziyaret etti.

Simav Kaymakamı Halim, atletizm milli takım antrenörü İdris Bilgiç yönetiminde hazırlık çalışmaları yapmak için Simav'da bulunan, Atletizm Milli takımının dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu Kütahyalı sporcuları Hacer Yılmaz, İbrahim Subaşı ve Oğuz Türker'i misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaymakam Halim, şampiyon sporculara ve antrenör İdris Bilgiç'e teşekkür ederek başarılarının devam etmesini diledi. - KÜTAHYA

Atletizm, Kütahya, Simav, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:07 Şampiyon judocu Habibe Altıeylül'de
17:05 Dünya şampiyonu rıza kayaalp'e memleketinde miting gibi karşılama
17:01 Canlı yayın duyurusu
16:58 Hidayet Türkoğlu, kadın basketbol ekiplerinin temsilcileriyle buluştu
16:57 Dünya kupası'nda şahika ercümen ve andrey matveenko'dan altın madalya
16:56 Kasımpaşa'da Konyaspor maçı sürüyor
16:52 Dünya şampiyonu rıza kayaalp'e memleketinde miting gibi karşılama