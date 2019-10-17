Haberler » Spor » Şampiyon Taekwondocular'dan Eskici'ye ziyaret

Şampiyon Taekwondocular'dan Eskici'ye ziyaret

5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nuri Şerbetçi ve 7. olan Eren Temur Antrenörleri Kadir Şerbetçi ve Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

17.10.2019 12:53Şampiyon Taekwondocular'dan Eskici'ye ziyaret
5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nuri Şerbetçi ve 7. olan Eren Temur Antrenörleri Kadir Şerbetçi ve Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Sevinçlerini İl Müdürü Murat Eskici ile paylaşan Şampiyon sporcu ve antrenörü desteklerinden dolayı Eskici'ye teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Türkiye, Eylül, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:48 Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
13:44 "Algı operasyonlarına en güzel cevabı halkımız veriyor"
13:44 Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, Fulya AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek
13:42 Mesut Özil: "Kontratım bitene kadar buradayım"
13:34 Kepez Belediyespor, deplasmana hazırlanıyor
13:39 Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
13:38 Bodrum Cup'ta 31'inci yıl için geri sayım
17.10.2019 13:50:50