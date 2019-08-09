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Şampiyon Taekwondoculardan Eskici'ye ziyaret

Uluslar Arası Açık Taekwondo Şampiyonasında birincilik elde eden ve Multi Avrupa Taekwondo Şampiyonasında üçüncülük elde eden Erdem Spor Kulübü sporcuları Antrenörleri Mehmet Çuha nezaretinde İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

09.08.2019 12:24 Şampiyon Taekwondoculardan Eskici'ye ziyaret
Uluslar Arası Açık Taekwondo Şampiyonasında birincilik elde eden ve Multi Avrupa Taekwondo Şampiyonasında üçüncülük elde eden Erdem Spor Kulübü sporcuları Antrenörleri Mehmet Çuha nezaretinde İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Erdem Spor Kulübü sporcusu Burak Erdem Multi Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldu. Burak Erdem Milli Takım Seçmelerinde büyük bir performans sergileyerek İspanyada düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Yine Erdem Spor Kulübü Sporcularından Özlem Çuha Uluslar Arası Açık Taekwondo turnuvasında 2., Yunus Emre Şahin, Yusuf Emre Günek ve Osman Safa Azgın 1. Oldu.

Erdem Spor Kulübü Sporcuları Antrenörleri Mehmet Çuha nezaretinde İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek destekleri için Eskici'ye teşekkür ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ziyaretlerinden dolayı sporculara ve antrenörlerine teşekkür ederek sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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