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Şampiyon tekvandocu Meryem İyin'den "Evde Kal" çağrısı

Türkiye Şampiyonu milli tekvandocu Meryem Elif İyin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili "Evde Kal" çağrısında bulundu.

28.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:30
Şampiyon tekvandocu Meryem İyin'den
Türkiye Şampiyonu milli tekvandocu Meryem Elif İyin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili "Evde Kal" çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden hocası ile canlı yayın yapan İyin, yayın üzerinden takipçileri ile birlikte evde egzersiz yaptı.
2020 Gençler 44 kilo kategorisinde Türkiye Tekvando Şampiyonu olan milli sporcu Meryem Elif İyin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde "Evde Kal" çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden hocası ile canlı yayın yapan İyin, yayın üzerinden takipçileri ile birlikte de evde egzersiz yaptı. Milli tekvandocu İyin, Dubai'de yapılan Open G-2 Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya alırken son olarak Dünya Başkanlık Kupasında ülkemize bronz madalya kazandırdı. İyin, tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle evde kız kardeşi Henna ile birlikte çalışmalarına kulübünün verdiği programla düzenli olarak devam ediyor. Şimdilerde günde 3 antrenman yapan İyin'in hedefi ise 2022 Gençlik Olimpiyatları'nda dereceye girmek.
"EVDE KALMAK HAYATTA KALMAKTIR"
Ayrıca şampiyon milli tekvando Meryem Elif İyin'in bir de mesajı var. İyin, "Hep birlikte düzenli spor yapmalıyız, düzenli beslenip, düzenli uyumalıyız. Allah'ın izni ile bu virüsü yeneceğiz. Evde kalmak hayatta kalmaktır. Sizleri seviyorum, spor her zaman çok iyidir" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Meryem, Güncel

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