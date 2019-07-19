Haberler» Spor» Haber

Şampiyon tekvandocu Türkiye'yi temsil edecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik'i Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.

19.07.2019 15:33 Şampiyon tekvandocu Türkiye
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik'i Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımında başladığı spor hayatına her yıl bir yeni başarı ekleyerek yoluna devam eden İbrahim Halil Çelik, milli takım sporcusu olarak katılacağı Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Babası Abbas Çelik ve Antrenörü Mustafa Kaçmaz ile Vali Erin'i ziyaret eden genç sporcu, başarısını tüm Şanlıurfalılara hediye ettiğini belirterek, Özbekistan'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Erin, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sporla tanışması, sportif faaliyetlere katılması ve büyük başarılar elde etmesi için destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya başlayan İbrahim Halil Çelik, 25-30 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında 49 kiloda Türkiye ikincisi olmuştu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
İbrahim Halil, Özbekistan, Şanlıurfa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:57   Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!
15:55   Yüzmede Yiğit ve Mehlika 2019 EYOF'ta
15:54   Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı
15:43   Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
15:42   Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye
15:42   Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
15:34   Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti