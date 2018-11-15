Şampiyon Tekvandocudan Madalya Sözü

Geçen yıl Tayland'da yapılan 29. Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda tekvando branşında 57 kiloda dünya şampiyonu olan ve elde ettiği sıralamadan dolayı 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmesine kesin gözüyle bakılan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Hatice Kübra İlgün, genç sporcularla söyleşide buluştu. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte şampiyon sporcu, 2020 Olimpiyatları'ndan Bursa'ya madalya ile dönme sözü verdi.

Genç ve küçük yaştaki sporcuların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, sporcu Hatice Kübra İlgün ve antrenör Fikret Temuçin tecrübelerini paylaştı.

Spor saygınlık kazandırır

Gençlerin mutlaka bir sporla uğraşması gerektiğini vurgulayan İlgün, sporun saygınlık kazandırdığını söyledi. Spor yapan birinin kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını belirten başarılı sporcu, "Eğer spor yaparsanız sosyal çevreniz genişler ve saygınlık kazanırsınız. Üniversiteyi şehir dışında okuyan biri için en büyük zorluk maddi olanaktır. Eğer spor yapıyorsanız, maddi olarak destekleniyorsunuz" dedi.Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne geliş sürecini de anlatan İlgün, "Her maç sahada kazanılmıyor. Büyük turnuvalarda yer alabilmek için büyük kulüplerde forma giymelisiniz. Ben spora Bursa'da başladım. Katıldığım uluslararası şampiyonalarda hem Türkiye'yi hem de Bursa'yı temsil ediyorum. Farklı şehirlerden teklif oldu. Ama Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güçlü bir kulüp. Bursa'yı, Türkiye'yi, en iyi şekilde temsil etmek için Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü tercih ettim" diye konuştu.

Olimpiyat madalyası getireceğim

Bursa'nın sporcu potansiyelinin yüksek olduğunu da belirten Hatice Kübra İlgün, "Bursa bir sporcu cenneti. Her türlü imkana sahip. Bizim üzerimize düşen çok çalışmak. Ancak istikrarlı bir şekilde çalışırsak sonuca ulaşabiliriz. Birçok hedefim var. Öncelikli hedefim şu an sıralamadaki yerimi korumak ve 2020 Olimpiyatlarına katılmak. İkincisi ise 2020 Olimpiyatlarında ay-yıldızlı formayla, Türkiye'ye ve Bursa'mıza olimpiyat madalyası kazandırmak. Oradan madalya ile döneceğim çünkü Başkanımız Alinur Aktaş'a söz verdim" dedi.

Antrenör Fikret Temuçin ise Hatice Kübra'nın çok disiplinli ve kurallara uyan bir sporcu olduğunu söylerken, "Eğer gençler, spora yeni başlayanlar birini örnek alacaklarsa Hatice Kübra'yı örnek alabilirler. Çünkü o disiplinli, kurallara uyan çok saygılı bir sporcu" dedi.

Söyleşinin ardından Antrenör Fikret Temuçin ve sporcu Hatice Kübra İlgün desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hasan Vanlıoğlu da Fikret Temuçin ve Hatice Kübra İlgün'e etkinliğe katılımlarından dolayı çeşitli hediyeler takdim etti.