Şampiyon Tekvandocudan Olimpiyat Madalyası Sözü

15 Kasım 2018 Perşembe 16:39



15 Kasım 2018 Perşembe 16:39

Geçen yıl Tayland 'da yapılan 29. Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda tekvando branşında 57 kiloda dünya şampiyonu olan Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Hatice Kübra İlgün , genç sporcularla buluştu.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen ' Bursa 'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor' faaliyeti, Tekvando Dünya Şampiyonu sporcu Hatice Kübra İlgün ve antrenör Fikret Temuçin'i gençlerle buluşturdu. Genç ve küçük yaştaki sporcuların büyük ilgi gösterdiği programda Hatice Kübra İlgün ve antrenör Fikret Temuçin tecrübelerini paylaştı.Gençlerin mutlaka bir sporla uğraşması gerektiğini vurgulayan İlgün, sporun kişiye itibar kazandırdığını söyledi. Spor yapan birinin kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını belirten başarılı sporcu, "Eğer spor yaparsanız sosyal çevreniz genişler ve itibar kazanırsınız. Üniversiteyi şehir dışında okuyan biri için en büyük zorluk maddi imkandır. Eğer spor yapıyorsanız, maddeten desteklenirsiniz" dedi.Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne geliş sürecini de anlatan İlgün, "Her maç sahada kazanılmıyor. Büyük turnuvalarda yer alabilmek için büyük kulüplerde forma giymelisiniz. Ben spora Bursa'da başladım. Katıldığım uluslararası şampiyonalarda hem Türkiye 'yi hem de Bursa'yı temsil ediyorum. Farklı şehirlerden teklif oldu. Ama Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güçlü bir kulüp. Bursa'yı, Türkiye'yi, en iyi şekilde temsil etmek için Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü tercih ettim" diye konuştu.Olimpiyat madalyası getireceğimBursa'nın sporcu potansiyelinin yüksek olduğunu da belirten Hatice Kübra İlgün, "Bursa spor dostu. Her türlü imkana sahip. Bizim üzerimize düşen çok çalışmak. Ancak istikrarlı bir şekilde çalışırsak sonuca ulaşabiliriz. Birçok hedefim var. Öncelikli hedefim şu an sıralamadaki yerimi korumak ve 2020 Olimpiyatlarına katılmak. İkincisi ise 2020 Olimpiyatlarında ay-yıldızlı formayla, Türkiye'ye ve Bursa'mıza olimpiyat madalyası kazandırmak. Oradan madalya ile döneceğim çünkü Başkanımız Alinur Aktaş 'a söz verdim" dedi. - BURSA