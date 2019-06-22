22.06.2019 21:03
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Şampiyon Türkiye

Şampiyon Türkiye

SALON: Saku Suurhall ArenaHAKEMLER: Olivier Guillet, Stephan GriederBELARUS: Kurash, Kuklinski, Busel, Miskevich, Radziuk, Shmat (Aplevich, Babkevich, Vash, Tsiushkevich, Shkredau)TÜRKİYE: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Oğuzhan Karasu,Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Burak Mert,...

SALON: Saku Suurhall Arena
HAKEMLER: Olivier Guillet, Stephan Grieder
BELARUS: Kurash, Kuklinski, Busel, Miskevich, Radziuk, Shmat (Aplevich, Babkevich, Vash, Tsiushkevich, Shkredau)
TÜRKİYE: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı , Oğuzhan Karasu ,Adis Lagumdzija, Yasin Aydın ( Burak Mert , Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Metin Toy,Volkan Döne)
SETLER: 16-25, 21-25, 19-25
SÜRE: 83 dakika (27, 30, 26)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonda finalde karşılaştığı Belarus 'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Estonya 'nın başkenti Tallinn 'de düzenlenen Dörtlü Final'de Belarus'a karşı da 3 seti alan milliler şampiyonluğa ulaştı.



- İstanbul
Kaynak: DHA
Yasin Aydın , Karasu , Subaşı , Burak Mert , Spor

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