Şampiyon voleybolcular Apollon'un gezdi

Aydın
'ın Didim
ilçesinde tatilini geçiren şampiyon voleybolcular, dünyaca ünlü Apolyon'u ziyaret etti.
Milli takımda dünya dördüncülüğü, liseler arası Ankara birinciliği ve Türkiye Şampiyonluğu elde ettiklerini ifade eden voleybolcu Eylül Akarçeşme, babasının antrenör olması nedeniyle çocukluğun dan itibaren başlayan spor
faaliyetleri Gazi Üniversitesi spor kulübü ile Halk Bankası spor kulüplerin de 12 yaşın dan itibaren profesyonel anlam da Voleybol oynadığını belirtti.
Tatil için her yıl Didim'i tercih ettiklerini ifade eden Akarçeşme, sporcu arkadaşları ile bir araya geldiklerini, Didim'in denizi, koyları ve kumunu çok iyi bulduklarını, tarihi Yoran köyü ile Apollon
tapınağını gezdiklerini, turistik ilçenin tanıtımın da önemli bir değer olduğunu sözlerine ekledi.
İrem Toroman ise her yaz tatil için Didim'e geldiklerini ifade ederek, turistik ilçenin diğer kıyı ilçeler Bodrum ve Çeşme yakın olması nedeniyle düzenlenen gerek günübirlik gerek normal turlarla bu tatil yörelerine de gitme fırsatını bulduklarını belirtti.
Tatil için Didim de bulunan şampiyon sporcuların Didim Belediyesini de ziyaret etme hazırlığın da oldukları kaydedildi. - AYDIN