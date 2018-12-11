Şampiyon Yurda Döndü

Çin
'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya
temsilcisi Minas'ı 3-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan Vakıfbank
, yurda döndü. Şampiyonu havalimanında taraftarlar ve kulüp yöneticileri karşıladı.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis
Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü unvanını alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Türkiye
'ye döndü. Şampiyonu, takım yöneticileri ve sporcuların aileleri, havalimanı çıkışında bando eşliğinde karşıladı. Coşkulu karşılamaya gelenler takım lehinde tezahüratlarda bulundu. Takıma çiçek takdim edilirken, oyuncular bir süre çalınan bando eşliğinde eğlendi. Daha sonra takım ve yöneticiler toplu fotoğraf çektirdi.
"ORAYA KAZANMAYA GİTTİK"
Üçüncü kez kupayı Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren takım kaptanı Melis Gürkaynak, "Üçüncü kez kupayı ülkemize getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok çalıştık, oraya kazanmak için gittik. Ben her zaman söylüyorum, Vakıfbank'ta oynayan her sporcu şampiyon olmak için oynuyor. Ben antrenörlerimize ve menajerlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Şampiyon olmak için her imkanı sunuyorlar, biz sahaya çıkıp mücadele ediyoruz" diye konuştu. Kupayı kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vakıfbank Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demiren, "Allah'a şükürler olsun emeklerimizin karşılığını verdik, ülkemize yakıştığını düşünüyorum" dedi.
(İHA)
Brezilya,voleybol,Vakıflar Bankası
11 Aralık 2018 Salı 08:26